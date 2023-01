Ospitiamo volentieri questo articolo che il Maestro Rocco Abate ci ha inviato in ricordo di Franco Cirigliano, medico di San Giorgio Lucano, paese di cui fu anche sindaco, scomparso due giorni fa a causa di una malattia.

Il cielo di San Giorgio, luminoso come il suo sguardo, azzurro come i suoi occhi, stamattina, 6 gennaio 2023, accoglie la salma di uno dei suoi cittadini più amati: Franco Cirigliano.

Il Dottore, ma soprattutto l’amicone sincero di tutti, generoso agglutinatore di umanità e organizzatore inesausto di momenti di convivialità partecipata. Ritorna nel suo luogo più caro, da Cuneo, dove da qualche anno, già in pensione, si era trasferito per seguire la crescita dei suoi nipotini. Ci sono persone che per i talenti che incarnano, e per il dinamismo che dimostrano nell’esprimerli, vivono molte vite contemporaneamente. Franco Cirigliano è stato, senza dubbio, una di queste. Presentatomi da Enzo Cirigliano - altra figura mitica e mai dimenticata di San Giorgio – Franco l’ho conosciuto nei primi anni ’70. Allora brillante studente di medicina, ma anche calciatore apprezzato, animatore di un circolo giovanile, dove si tenevano incontri, concerti, dibattiti…

È stato un vortice, ipercinetico, in lotta perenne contro il tempo, amava la vita e voleva celebrarne la bellezza in ogni momento utile e in tutte le sue espressioni. Co-fondatore della Banda Musicale Locale, ha anche formato un complesso pop, ricoprendone il ruolo di chitarrista e cantante. E’ stato, inoltre, autore di canzoni e di un poemetto popolare (dal Titolo “La Bufera”), terminato poche settimane prima dell’epilogo amaro della sua esistenza. Tutto ciò, comunque, all’ombra delle professioni principali che, naturalmente, gli hanno preso il tempo migliore della sua attività. Stimato medico di base, è stato Ufficiale sanitario, Dirigente dell’area sanitaria materana. E la sua professione di odontoiatra e ortodontista si è distinta a San Giorgio, mediante la realizzazione di uno studio frequentatissimo, all’avanguardia per quei luoghi.

Professione che poi, da pensionato, ha proseguito - e con successo rinnovato - anche a Torino. Il quadro biografico di Franco Cirigliano, fin qui profilato, non è, di certo, esaustivo della sua figura complessa e multiforme, perché Franco ha vissuto da protagonista. Non è mai passato inosservato nelle relazioni con gli altri e nelle testimonianze che ha dato della sua visione del mondo.

Era dotato di profonda fede e di spiccato senso del sociale. Sentimenti, questi, che in una fase matura della sua vita, l’hanno spinto ad assumere su di sé il servizio amministrativo alla comunità di San Giorgio, nella veste non priva di pesanti responsabilità, di Sindaco. Per il suo potenziale di vitalismo, la sua, si potrebbe dire, sia stata una vita breve (stroncata in una fase in cui ancora avrebbe voluto continuare a dare, essere, utilmente agire a questo mondo) sebbene piena e ricca di soddisfazioni umane e professionali. I suoi 71 anni compiuti da poco, erano portati con giovanile entusiasmo e promettevano ulteriori esiti felici; e là, dove ora si trova, nella beatitudine pacificata, forte di una fede solida e una religiosità militante, può elaborare un bilancio di fiera soavità, più che positivo per i felici traguardi del suo passaggio sulla Terra.

A me, invece, amico non credente, e da oggi ancora più solo, rimane un vuoto angoscioso e il rammarico di una perdita irrimediabile.

Ma anche una domanda non priva di rabbia, ch’è sentimento livoroso che turba i sonni dei vivi: ma com’è possibile che l’umanità, che nel corso dei millenni ha fatto progressi vertiginosi in tutti campi, che ha solcato i cieli mettendo piedi nello spazio, ha sviluppato tecnologie sempre più sofisticate e capaci di pervasività in tutti gli aspetti delle nostre vite private, ha approntato forme impressionanti di intelligenza artificiale, realizzato armi sofisticatissime (pronte anche per la nostra autodistruzione!!!), non è ancora riuscita a dare una risposta convincente ed efficace nel contrasto alle malattie gravi?

È proprio solo impotenza della scienza o, magari, volontà dei poteri che la scienza, spesso governano? O è forse, anche, che il mercato della salute, tolto per sempre al controllo degli Stati centrali, è un pozzo senza fondo per profitti milionari per un mercato ingordo, cannibale e senza scrupoli? Si direbbe che il famoso motto che recita: “prevenire è meglio che curare”, nell’inquietante quadro qui tracciato e che attende smentite, meglio sia tradurlo in un più cinico: “curare è meglio che guarire”, sì da perpetuare gli affari sempre e comunque, e il resto poco importa.

Ma adesso, per gli uomini di buona volontà, al cospetto delle povere spoglie di Franco, è solo il momento del silenzio assorto e della meditazione sul senso vero della vita e dei suoi valori, nonché dell’impegno di ciascuno a promuoverli, mentre a Franco, ormai lontano dai terreni affanni, sia data la nostra promessa di memoria imperitura, il nostro caldo e corale abbraccio e la meritata pace.

Rocco Abate