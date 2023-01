La comunità di Senise è sconvolta per il grave incidente stradale questa mattina, all’alba, a Busto Arsizio, costato la vita a soli 34 anni a Paolo Di Ciancio, i cui genitori sono entrambi originari proprio di Senise. Appassionatissimo di musica, Di Ciancio aveva aperto due locali a Legnano è ricordato come un bravissimo ragazzo e tornava spesso in Basilicata: l’ultima volta, la scorsa estate per il matrimonio di una cugina.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto sulla quale viaggiavano la vittima e un 54enne è finita frontalmente contro un grosso albero in viale Giovanni Boccaccio, intorno alle 5.30.

Per estrarre gli occupanti dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Busto, che con un divaricatore hanno forzato le portiere del veicolo e liberato le due persone a bordo. Per il giovane conducente non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo. il 54enne è stato invece soccorso dai sanitari del 118 - arrivati sul posto con un'ambulanza e un'auto medica - e poi accompagnato in codice giallo all'ospedale di Legnano.

Su quanto accaduto stanno indagando gli agenti del commissariato dello stesso comune nel varesotto.

