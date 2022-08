Per dare continuità agli interventi di tutela del patrimonio forestale, attingendo ai fondi FSC 2022, è stato approvato il cofinanziamento di 22 milioni di euro a favore del Consorzio di Bonifica Basilicata, ente delegato all’attuazione del Piano di forestazione. Ne dà notizia l’assessore per le Politiche Agricole, Forestali, Alimentari Francesco Cupparo, precisando che si tratta di quota parte del fabbisogno complessivo che ammonta ad oltre 45 milioni di euro. Il progetto – spiega Cupparo - conferma come obiettivo prioritario la continuità occupazionale dei 2850 lavoratori impiegati oltre che il miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni presenti sul territorio montano e delle altre aree interessate Per la prima volta le attività dei cantieri, previsti dal Piano regionale di forestazione 2022, sono partite in netto anticipo rispetto agli anni scorsi e precisamente in due fasi: la prima a metà aprile, la seconda il 10 maggio. Mi risulta che dai tempi delle Comunità Montane non accadeva che l’apertura dei cantieri non avvenisse in primavera. L’ anticipo rispetto alle altre annualità precedenti consentirà invece di completare i lavori prima della stagione invernale. Inoltre, i pagamenti ai lavoratori, grazie alle risorse individuate nei tempi giusti, registrano una regolarità mai verificata in precedenza. Un obiettivo significativo raggiunto in direzione del rilancio del comparto in modo da farlo diventare quanto più produttivo oltre che indispensabile alla tutela del nostro patrimonio forestale e naturale. Vorrei inoltre ricordare la sottoscrizione del Contratto integrativo regionale per gli Addetti al settore idraulico agrario e idraulico forestale che non avveniva da decenni. Tra gli aspetti più significativi è previsto un incremento della retribuzione pari al 2% per tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2023, con specifiche tabelle di retribuzione. L’impegno che abbiamo assunto di concerto con il Presidente Bardi – conclude – è di far diventare la forestazione un’attività di lavoro stabile con pagamenti certi e in tempi rapidi”.