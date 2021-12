La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 14 dicembre, sono state effettuate 4.339 vaccinazioni.

A ieri sono 441.147 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,7 per cento) e 409.206 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,0 per cento) e 104.031 quelli che hanno ricevuto la terza dose (18,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 954.384 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 26 le persone ricoverate: 8 nell’ospedale San Carlo di Potenza; 18 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 nel reparto di terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 1.502 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 105 (e tra questi 102 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 54 guarigioni, di cui 39 relative a residenti in Basilicata.



Report dati tamponi processati in data 14 dicembre 2021

Tamponi molecolari totali n. 491.784

Tamponi molecolari totali negativi n. 456.493

Persone testate n. 254.153

Test antigenici totali 26.825



Tamponi molecolari di giornata n. 1.502

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 105

Tamponi molecolari negativi n. 1.397



RICOVERATI N. 26

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 1

Pneumologia n. 7

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0



A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 12

Pneumologia n. 5

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 1



GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 54

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0



POSITIVI TOTALI N. 105

Positivi residenti: n. 102

N. Comune

1 Baragiano

1 Bernalda

3 Brindisi di Montagna

1 Calciano

1 Castelgrande

3 Episcopia

1 Ferrandina

1 Filiano

4 Lagonegro

13 Lauria

4 Maratea

12 Matera

4 Melfi

1 Miglionico

1 Montescaglioso

1 Nemoli

1 Noepoli

3 Pignola

2 Pisticci

10 Policoro

11 Potenza

1 San Costantino Albanese

2 San Giorgio Lucano

16 Senise

2 Trecchina

1 Venosa

1 Viggianello



Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

1 Trentino A.A. (n. 1 domiciliato a Montalbano Jonico)

1 Piemonte (n. 1 domiciliato a Carbone)

1 Nigeria (n. 1 domiciliato a Potenza)





GUARITI TOTALI N. 54

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 39

N. Comune

1 Accettura (n. domiciliato a Venosa)

1 Castelgrande

1 Ferrandina

1 Lauria

3 Marsicovetere (n. 1 domiciliato a Tito)

2 Matera

2 Melfi

4 Palazzo San Gervasio

2 Pietragalla

1 Policoro

8 Potenza (n. 2 domiciliati a Venosa)

1 Ripacandida (n. 1 domiciliato a Venosa)

1 Sant’Arcangelo

5 Satriano di Lucania (n. 1 domiciliato in Campania)

4 Scanzano Jonico

1 Stigliano (n. 1 domiciliato a Venosa)

1 Tramutola



Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 15

N. Regione/ Stato estero

12 Puglia (n. 12 domiciliati a Venosa)

1 Molise (n. 1 domiciliato a Venosa)

2 Campania (n. 2 domiciliati a Venosa)







CASI ATTUALI RESIDENTI N. 1.602

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 1.576

DECEDUTI RESIDENTI N. 604

GUARITI RESIDENTI N. 29.448