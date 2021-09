NEWS BREVI

2/09/2021 - Senise: posticipato evento religioso L'amministrazione comunale di Senise di comune accordo con la parrocchia di Senise comunicano che, data la situazione pandemica in atto nel nostro paese, i festeggiamenti in onore della Madonna di Viggiano con il saluto al nostro parroco previsti per il 5 settembre, vengono posticipati al giorno sabato 11 settembre. Domenica 5 saranno comunque celebrate regolarmente le messe come ogni domenica. Al termine delle Sante messe domenicali verrà comunicato il nuovo programma dei festeggiamenti e del saluto al parroco del giorno 11 settembre. 31/08/2021 - Da domani a Potenza vaccini solo alla tenda del Qatar L’Asp Basilicata comunica che da domani, mercoledì 1 settembre 2021, le vaccinazioni anti Covid-19 per i cittadini-utenti di Potenza, saranno effettuate esclusivamente presso l’hub vaccinale ubicato nella tensostruttura del Qatar (parcheggio stazione - fermata “San Carlo” - Potenza).

Poste Italiane sta già provvedendo ad informare via SMS tutti i cittadini che avevano la prenotazione in via Roma (palestra “Rocco Mazzola) per comunicare loro il cambio del punto vaccinale. 18/07/2021 - Rinviata seconda serata del Pignola in Blues Causa maltempo, la serata di sabato 17 Luglio del Pignola in Blues è stata rinviata a martedi 20.

Le prenotazioni effettuate restano valide. Ancora posti disponibili, da riservare sempre sulla piattaforma eventbrite. EDITORIALE Abbiamo già vinto...e ad ognuno la sua storia

di Paolo Sinisgalli di Paolo Sinisgalli Finalmente 11 luglio, la finale del campionato d'Europa di calcio è a poche ore.

Vinceremo. Abbiamo già vinto, tutti.

Sì, comunque vada sarà stato bello. Persino per chi è uscito al primo turno.



Da Italiano voglio che l'azzurro trionfi stasera. Sai che bello: battere in casa gli avversari e alzare al cielo le braccia e la coppa in quel tempio del calcio in quel quartiere londinese di Wembley.

Credo che può accadere, vi dico perché.