L’ultima sua azione partecipativa è stata quella per chiedere verità riguardo la morte di Luca Ventre, figlio di una senisese, morto in Uruguay in circostanze poco chiare. Il suo ultimo messaggio era di rammarico per non essere riuscito a partecipare all’incontro con la mamma di Luca, appena lunedi scorso, perché ‘’aveva ancora un po’ di febbre’’. Questi lunghi mesi di emergenza sanitaria e di distanziamento avevano impedito gli incontri in presenza ma non avevano troncato quello spirito di iniziativa, quel bisogno di esserci e di far sentire la propria voce, il proprio appoggio. Francesco Antonio Terracina è andato via così, all’improvviso, nella sua casa piena di libri all’ingresso del centro storico, dalla quale si collegava faticosamente, per problemi tecnici, nelle nostre riunioni sulle piattaforme online. In quelle riunioni ci faceva sorridere perché se funzionava l’audio non funzionava il video e viceversa; ma lui c’era. Sempre. Nei nostri incontri di Libera, dell’Anpi o del Comitato per Luca. Alle commemorazioni per il 25 Aprile o a quelle per le stragi di Capaci e di Via D’Amelio. E’ impossibile raccontare le occasioni che lo hanno visto in prima fila e già so che questo articolo subirà degli aggiornamenti grazie alle sollecitazioni che arriveranno.

Dalle battaglie, da rappresentante della Cgil, ai tempi delle lotte durante la costruzione della diga di Montecotugno, con gli occhiali da sole a goccia, la barba e la camicia rossa; dalla banda e l'amore per la musica (per anni il 18 agosto è stato il giorno di ''Note sotto le stelle''), alla protezione civile; dalla Pro Loco al canottaggio, al suo lavoro nella Polizia Municipale; fino alle manifestazioni per lo sviluppo del Senisese e per l’ambiente.

Questo il ricordo dell’Anpi, attraverso le parole del coordinatore Michele Petraroia. ‘’La notizia sull’improvvisa scomparsa di Francesco Antonio Terracina, storico riferimento antifascista di SENISE e dell’area Sud della Basilicata, lascia privi di parole tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di apprezzarne l’impegno politico e sindacale, la competenza, l’abnegazione, la militanza appassionata e l’esemplare attività a tutela e salvaguardia della Costituzione, della Libertà e della Democrazia.



L’ANPI Regionale, il Comitato Provinciale di Potenza, le Sezioni e tutti gli attivisti, militanti e dirigenti dell’ANPI Basilicata, nel custodire gli ideali di fraternità, uguaglianza e giustizia sociale, perseguiti in tutta la sua vita da Francesco Antonio, in queste ore di triste sofferenza sono vicini alla famiglia Terracina, alla comunità e al coordinamento antifascista di Senise – Sant’Arcangelo -Roccanova, e ai associano al loro sgomento e dolore’’.



''In riferimento alla morte di papà, crediamo che, più dei fiori, gli farebbero piacere donazioni a Emergency, Libera contro le mafie e ANPI, tra le associazioni a cui teneva particolarmente'' hanno scritto le figlie Nadia e Irene sul profilo social del papà.



Mariapaola Vergallito

lasiritide.it