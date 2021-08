L’Asp Basilicata ha già dal 29 luglio 2021 aperto su piattaforma regionale le prenotazioni per la fascia d’età 12-19 anni

Si comunica che, in continuità, verrà mantenuto il sistema di prenotazione anche per la fascia d’età 12-19 anni quale strumento necessario di programmazione della turnistica in funzione dei carichi di lavoro previsti nonché di governo del rischio di “assembramenti”. Vale richiamare che la vaccinazione dei minori, necessariamente accompagnati, implica un rischio di assembramenti maggiore rispetto ad adulti autonomi.

Come già comunicato il 12 agosto scorso, cogliendo l’opportunità resa dalla maggiore disponibilità di dosi vaccinali, l’Asp Basilicata, di concerto con la Regione Basilicata, ha strutturato oltremodo l’offerta prestazionale già incrementata dal 29 luglio 2021 con l’attivazione di nuovi slot prenotabili per le fasce di età 12-19 anni e 60-69 anni, anticipando in tal modo le indicazioni del Commissario per l’emergenza Covid, il Gen. Francesco Figliuolo, di dare impulso alla vaccinazione dei più giovani in previsione della riapertura delle scuole.

Nello specifico, a partire dal 13 agosto 2021, sono stati attivati ulteriori 43.477 nuovi slot di prenotazione dedicati alla macro categoria 12-69 anni.

Le prenotazioni potranno essere fatte sul doppio canale: su sistema Poste Italiane e sulla piattaforma regionale (https://prenota.sanita.basilicata.it). Tanto per ampliare le possibilità di prenotazione al fine di intercettare il maggiore numero di utenti non ancora vaccinati nelle varie categorie target.

Tale assetto del sistema di prenotazioni sarà mantenuto anche a partire dal 1 settembre 2021 costituendo, di fatto, l’assetto strutturato dell’offerta di prestazioni vaccinali per Covid dell’Asp Basilicata.

Tanto riguarderà tutti i seguenti punti vaccinali dell’ASP:

1) Potenza: Tensostruttura Qatar, in Potenza nelle vicinanze dell’Ospedale San Carlo;

2) Melfi: Palestra comunale via della Cittadinanza attiva;

3) Villa D’Agri: Palestra Istituto Comprensivo di Villa D’Agri in Via Verdi;

4) Lauria: Palestra I.S.I.S Lauria in Via Cerse dello Speziale;

5) Senise: Complesso Monumentale San Francesco Piazza Municipio 2;

6) Venosa: Palestra “Scuola media De Luca, Via Appia n. 36.

Possono prenotarsi anche coloro che hanno già una prenotazione in Piattaforma Poste Italiane.

In sede di prenotazione sarà possibile scaricare la modulistica da compilare e consegnare presso il Punto Vaccinale di prenotazione.