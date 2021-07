NEWS BREVI

1/07/2021 - Sospensione idrica in Basilicata Castelsaraceno: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 13:30 di oggi fino al termine dei lavori. CASTELSARACENO: Via Trieste e vico I Portella 30/06/2021 - Sospensione idrica oggi 30 giugno in Basilicata Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 10:30 alle ore 12:30 di oggi salvo imprevisti. POTENZA: Parte di c.da Costa della Gaveta, c.da Varco d'Izzo, c.da San Luca Branca e zone limitrofe

Filiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:15 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. FILIANO: Frazioni di Luponia, Tittarella, Don Ciccio, Inforchia, Casenuove e zone limitrofe

Atella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:15 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. ATELLA: Frazione Casenuove 29/06/2021 - Sospensioni idriche Venosa: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. VENOSA: VENOSA: Nelle seguenti c.de rurali: c.da Rendina, c.da Boreano c.da Sant¿¿¿Angelo, c.da Grotta Piana, e contrade limitrofe - Errata corrige riguarda solo le contrade rurali ex consorzio di bonifica.



San Fele: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Contrade: Palazzuolo, Boschetto, Fondone, Grillo e zone limitrofe.



Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 14:30 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Via Bosco Li Foy e zone limitrofe.



Lavello: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. LAVELLO: Nelle seguenti c.de rurali: c.da Finocchiaro, Santa Lucia, c.da Mezzana del Cantore, c.da Ariaccia Samele, c.da Martuscella, c.da Messere e contrade limitrofe.



Melfi: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. MELFI: Nelle seguenti c.de rurali: c.da Contrade Inviso, c.da Rendina c.da Lo Pinto c.da Amendolecchia e c.de limitrofe.



Rapolla: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:30 di oggi fino al recupero del livello. RAPOLLA: Contrada Gianvito.Contrada Piano Di Chiesa.Contrada Piano di Croce.Contrada Gelosia e zone limitrofe.Si potrebbero verificare nelle.parti alte cali di pressione o mancanza di erogazione idrica fino al ripristino del livello del serbatoio.



Filiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:30 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. FILIANO: Frazioni Mecca di Nardo, Letizia, Gianturco, Iscalunga e zone limitrofe. EDITORIALE Abbiamo già vinto...e ad ognuno la sua storia

di Paolo Sinisgalli di Paolo Sinisgalli Finalmente 11 luglio, la finale del campionato d'Europa di calcio è a poche ore.

Vinceremo. Abbiamo già vinto, tutti.

Sì, comunque vada sarà stato bello. Persino per chi è uscito al primo turno.



Da Italiano voglio che l'azzurro trionfi stasera. Sai che bello: battere in casa gli avversari e alzare al cielo le braccia e la coppa in quel tempio del calcio in quel quartiere londinese di Wembley.

Credo che può accadere, vi dico perché. Metti...-->continua