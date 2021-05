Ferrandina, Miglionico: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 12:00 di oggi fino al recupero del livello. FERRANDINA: Piazza Plebiscito, Via Nullo, Via Garibaldi, Via Roma, Via Cavour, Via Leonardo da Vinci, Contrada Serre, zona Campo sportivo e zone limitrofi MIGLIONICO: Contrada Conche.



Melfi: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 09:00 di domani mattina fino al termine dei lavori. MELFI: Via Foggia dal civico n.88 al civico n.106.