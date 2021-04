Picerno: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di oggi salvo imprevisti. PICERNO: Via G. Albini, Via Tirone, Via Carlo Levi, Via Aldo Moro, Via Assunta e Via Piana.

Pisticci: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 13:00 salvo imprevisti. PISTICCI: CONTRADE CAPOROTONDO E TERRANOVA.