Sono 177 i nuovi positivi al covid19 in Basilicata, purtroppo ci sono anche 5 decessi registrati ieri con 2 che si aggiungono nella giornata di oggi. I ricoveri scendono a 178 di cui 13 in intensiva. Ieri si sono registrati 115 guariti. Di seguito il report della regione REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS in data 20 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 309.102

Tamponi totali negativi n. 283.953

Persone testate n. 181.401

Tamponi molecolari di giornata n. 2.036

Test antigenici totali 13.560

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 177

Tamponi negativi n. 1.859

RICOVERATI N. 178

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 18

Medicina Interna Covid n. 19

Terapia Intensiva n. 08



A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 20

Medicina Interna Covid n. 11

Terapia Intensiva n. 05

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 115

DECESSI TOTALI N. 05

Deceduti Residenti n. 04

Avigliano

Baragiano

Matera (n. 2)

Deceduti non residenti n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

POSITIVI TOTALI N. 177

Residenti: n. 173

N. Comune

3 Abriola

1 Anzi

11 Avigliano

1 Barile

1 Bella

13 Castelluccio Inferiore

1 Castelluccio Superiore

1 Corleto Perticara

1 Craco

2 Ferrandina

3 Filiano

1 Garaguso

3 Genzano di Lucania

1 Irsina

1 Lauria (domiciliato a Castelluccio Inferiore)

11 Lavello

6 Marsicovetere (n. 1 domiciliato a Paterno)

28 Matera

5 Melfi (n. 1 domiciliato a Venosa)

4 Moliterno

2 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso

1 Muro Lucano (domiciliato a Bella)

3 Palazzo San Gervasio

3 Pietragalla

1 Pignola

5 Pisticci

14 Policoro

13 Potenza

2 Rapolla

7 Rionero in Vulture

1 Rotonda

1 San Fele

1 Sant’Arcangelo

1 Satriano di Lucania

2 Scanzano Jonico

5 Stigliano

1 Tolve

1 Tricarico

3 Tursi

6 Venosa

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 04

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

1 Campania

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 115

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 113

N. Comune

1 Anzi (domiciliato a Matera)

1 Banzi (domiciliato a Genzano di Lucania)

2 Barile

17 Episcopia

1 Ferrandina

3 Francavilla in Sinni

10 Genzano di Lucania

1 Grassano

1 Grottole

1 Lauria

13 Lavello

1 Maschito

9 Matera

9 Melfi

1 Montalbano Jonico

3 Montemilone (n. 1 domiciliato a Palazzo San Gervasio)

3 Montescaglioso (n. 1 domiciliato a Bernalda)

20 Palazzo San Gervasio

3 Policoro

1 Pomarico

3 Rionero in Vulture

2 Rotondella

7 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Pakistan (domiciliato a Corleto Perticara)

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.604

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.426

DECEDUTI RESIDENTI N. 488

GUARITI RESIDENTI N. 15.932