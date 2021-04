NEWS BREVI

17/04/2021 - Sospensione idrica a Potenza Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:30 alle ore 12:30 di oggi salvo imprevisti. POTENZA: Via Santa Caterina

16/04/2021 - Sospensioni idriche Marsicovetere: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:30 di oggi fino al termine dei lavori. MARSICOVETERE: Via Marconi.

16/04/2021 - Vaccinazioni anti covid-19: indirizzi punti vaccinali ASP Basilicata L’Asp Basilicata comunica che gli indirizzi dei punti vaccinali sono i seguenti:

POTENZA: Tenda Qatar, Piazzale della Stazione Fermata “San Carlo”

MELFI: Palestra Comunale, via della Cittadinanza attiva

VENOSA: Palestra scuola media “De Luca”, via Appia n. 36

SENISE: Complesso monumentale “San Francesco”, p.zza Municipio n. 2

VILLA D’AGRI: Distretto Asp, via Cristoforo Colombo n. 17

LAURIA: Palestra Istituto Secondario di Istruzione Superiore, via Querce dello Speziale EDITORIALE Le parole sono pietre

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Le parole sono pietre. E così capita che in Basilicata, in un fazzoletto di territorio nemmeno troppo grande, nel giro di pochi giorni accadano due episodi, che abbiamo raccontato, e che devono necessariamente provocare una riflessione con conseguenti prese di posizione.

