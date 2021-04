NEWS BREVI

29/03/2021 - Sospensione idrica a Potenza Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:00 alle ore 17:00 di oggi salvo imprevisti. POTENZA: parte di Via della Pineta 23/03/2021 - Sospensione idrica a Sarconi Sarconi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 13:00 di oggi fino al termine dei lavori. SARCONI: Da piazza Municipio a via S.Antonio e VIA Giovanni XXIII e zone limitrofe. 8/03/2021 - Sospensioni idriche Picerno: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:30 di oggi fino al termine dei lavori. PICERNO: Seguenti Vie :Via Pietro Nenni, Via Giovanni XXIII e Via Gramsci. EDITORIALE Le parole sono pietre

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Le parole sono pietre. E così capita che in Basilicata, in un fazzoletto di territorio nemmeno troppo grande, nel giro di pochi giorni accadano due episodi, che abbiamo raccontato, e che devono necessariamente provocare una riflessione con conseguenti prese di posizione.

