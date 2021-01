Secondo i dati diffusi oggi e relativi ai tamponi processati nella giornata di ieri in Basilicata, i positivi di giornata sono in totale 87. Aumentano i ricoveri, che passano da 96 di ieri a 100 (stabili i dati delle terapie intensive).Il differenziale tra guariti e nuovi positivi fa salire ancora la curva dei contagi (31 guariti a fronte di 87 nuovi positivi per un totale di 5.993 positivi totali. Si verifica, purtroppo, un decesso.





Tamponi molecolari di giornata n. 728

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 87

RICOVERATI N. 100





A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 37

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 10

Terapia Intensiva n. 0





A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 11

Pneumologia n. 08

Terapia Intensiva n. 03





GUARITI TOTALI N. 31





DECESSI TOTALI N. 1

Residenza

• Potenza





POSITIVI TOTALI N. 87

Residenti: n. 76

N. Comune

1 Avigliano

1 Balvano

1 Corleto Perticara

1 Genzano di Lucania

1 Lagonegro

1 Laurìa

6 Lavello

6 Matera

12 Melfi

3 Moliterno

1 Montemilone (domiciliato a Stigliano)

1 Muro Lucano

1 Pescopagano

2 Picerno

1 Pignola

5 Potenza

4 Rionero in Vulture

8 Vaglio Basilicata

12 Venosa

8 Vietri di Potenza





Non residenti ma domicliati in Basilicata: n. 5

N. Regione/Stato Estero

1 Calabria (domiciliato a Marsicovetere)

2 Emilia Romagna (n. 1 domiciliato a Potenza, n. 1 domiciliato a Venosa)

1 Lombardia (domiciliato a Corleto Perticara)

1 Puglia (domiciliato a Lavello)





Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 6

N. Regione

2 Emilia Romagna

4 Puglia







Guariti residenti in Regione Basilicata n. 31

N. Comune

1 Abriola

3 Atella

2 Barile

1 Calvello

1 Francavilla in Sinni

2 Lagonegro (n. 1 domiciliato a Laurìa)

6 Laurìa

2 Matera

9 Melfi

1 Nova Siri

2 Rapone (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Rionero in Vulture







CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.993

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.893

DECEDUTI RESIDENTI N. 255

GUARITI RESIDENTI N. 4.519