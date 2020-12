Nel corso dei servizi disposti dal Questore di Potenza Antonino Pietro Romeo in occasione del Capodanno, finalizzati a verificare la corretta osservanza delle norme per la detenzione e vendita di artifici pirotecnici, personale della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Potenza e del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, all’esito di un controllo effettuato presso un esercizio commerciale sito in Tito (PZ) e gestito da cittadini di origine della Repubblica Popolare Cinese, ha proceduto al sequestro di circa 30 kg di manufatti pirici. Il materiale esplodente, sottoposto a sequestro, rientrante nella categoria di libera vendita, e sistemato su scaffali a disposizione degli avventori, era tutto scaduto di validità già da tempo e, quindi, estremamente pericoloso per l’incolumità degli acquirenti in quanto poteva, in occasione dell’utilizzo, provocare incidenti e danni alle persone a causa di potenziale malfunzionamento. Il titolare dell’esercizio e l’addetto alle vendite sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Potenza; il materiale esplodente sequestrato, dopo le valutazioni dell’Autorità Giudiziaria, sarà distrutto secondo le norme di sicurezza dagli artificieri della Polizia di Stato.