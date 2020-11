NEWS BREVI

22/11/2020 - sospensione idrica oggi in Basilicata Potenza: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:30 di oggi fino al recupero del livello. POTENZA: SOSPENSIONI IDRECHE R CALI DI PRSSIONE IN Via Serre e zone limitrofe



Corleto Perticara: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. CORLETO PERTICARA: Zona alta dell'abitato



Potenza: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:30 di oggi fino al recupero del livello. POTENZA: CALI DI PRESSIONE CON EPIDODI DI SOSPENSIONI IDRICHE in Via Fontana del Cerro, Cda Pian di Zucchero e zone limitrofe.



Corleto Perticara: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 12:00 di oggi salvo imprevisti. CORLETO PERTICARA: Zona alta dell'abitato - avaria impianto di pompaggio 20/11/2020 - Comunicazione di sospensione idrica per oggi 20 novembre Grumento Nova: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:30 di oggi fino al termine dei lavori. GRUMENTO NOVA: Contrada San Giuliano, c.da santo Stefano , c.da boschignolo e zone limitrofe



Tito: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:00 di oggi fino al termine dei lavori. TITO: Seguenti Zone : Contrada Stranieri , Contrada Colarusso, Contrada Campi, Via Berlinguer e Zone Limitrofe 19/11/2020 - Sospensioni idriche Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 11:30 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Via santa Sofia e zone limitrofe



Acerenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:00 di oggi fino al termine dei lavori. ACERENZA: Vie: Vittorio Emanuele III, Cornelio e zone limitrofe



Picerno: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:00 di oggi fino al termine dei lavori. PICERNO: Via Strada Pantano-Baragiano.



Guardia Perticara: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:00 di oggi fino al termine dei lavori.



Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 14:30 alle ore 17:30 di oggi salvo imprevisti. POTENZA: Via dell'Edera e zone limitrofe.

EDITORIALE 1980: un terremoto lungo 40 anni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Io c’ero il 23 novembre del 1980. Da due mesi e dieci giorni.

I miei ricordi sono quelli dei miei genitori che si trovavano a casa dei miei nonni e guardavano la partita, il derby d’Italia. Poi la scossa. Il ricordo che la mia fantasia alimentata dal racconto degli altri mi consegna con la nitidezza dell’immaginazione sono i ‘’lampioni che parevano ramoscelli mossi dal vento’’.

Il mio paese, come tutta l’area sud lucana, per fortuna non venne tocca...-->continua