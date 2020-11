NEWS BREVI

19/11/2020 - Sospensioni idriche Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 11:30 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Via santa Sofia e zone limitrofe



Acerenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:00 di oggi fino al termine dei lavori. ACERENZA: Vie: Vittorio Emanuele III, Cornelio e zone limitrofe



Picerno: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:00 di oggi fino al termine dei lavori. PICERNO: Via Strada Pantano-Baragiano. 17/11/2020 - Sospensioni idriche Corleto Perticara: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti. CORLETO PERTICARA: Zona alta dell'abitato. LA SOSPENSIONE VERRÀ EFFETTUATA TUTTI I GIORNI FINO A NUOVA COMUNICAZIONE. 16/11/2020 - Sospensioni idriche Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 12:30 alle ore 13:30 di oggi salvo imprevisti. POTENZA: C.da Bosco Piccolo, C.da Demanio San Gerardo e zone limitrofe.



Pisticci, GUASTO SU ADDUTTRICE FRIDA: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 15:00 di oggi fino al termine dei lavori. PISTICCI: CENTRO STORICO E ZONE RURALI LIMITROFE.

EDITORIALE Le lacrime 'nostre' e lacrime 'loro'

di Don Marcello Cozzi di Don Marcello Cozzi Ho paura del covid, della sua capillare pervasività, della sua mortale carica contagiosa. Mi mette angoscia questa dolorosa quotidiana conta dei morti, e il variare del nostro umore a seconda delle analisi dei numeri che scendono e salgono. Mi intristisce questo necessario distanziamento tra persone, questo guardarsi con sospetto perché ognuno rappresenta un potenziale nemico per l'altro, e questo inevitabile uso di mascherine che a stento ci fanno capire se...-->continua