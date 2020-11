NEWS BREVI

16/11/2020 - Sospensioni idriche Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 12:30 alle ore 13:30 di oggi salvo imprevisti. POTENZA: C.da Bosco Piccolo, C.da Demanio San Gerardo e zone limitrofe.



Pisticci, GUASTO SU ADDUTTRICE FRIDA: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 15:00 di oggi fino al termine dei lavori. PISTICCI: CENTRO STORICO E ZONE RURALI LIMITROFE.

13/11/2020 - Sospensione idrica a Tito e Barile Barile: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:30 di oggi fino al termine dei lavori. BARILE: VIA SOLFERINO

Tito: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:30 di oggi fino al termine dei lavori. TITO: Quartiere Convento e zone limitrofe.



Scanzano Jonico: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:30 di oggi fino al termine dei lavori. SCANZANO JONICO: Via Adige e Via Andriace. 13/11/2020 - Sospensione idrica a Potenza Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 14:30 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: C.da Costa della Gaveta, C.da Piani del Mattino, C.da Baragiano e zone limitrofe EDITORIALE Le lacrime 'nostre' e lacrime 'loro'

di Don Marcello Cozzi di Don Marcello Cozzi Ho paura del covid, della sua capillare pervasività, della sua mortale carica contagiosa. Mi mette angoscia questa dolorosa quotidiana conta dei morti, e il variare del nostro umore a seconda delle analisi dei numeri che scendono e salgono. Mi intristisce questo necessario distanziamento tra persone, questo guardarsi con sospetto perché ognuno rappresenta un potenziale nemico per l'altro, e questo inevitabile uso di mascherine che a stento ci fanno capire se...-->continua