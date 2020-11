NEWS BREVI

3/11/2020 - Sospensioni idriche San Fele: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Corso Umberto I.Largo Nocicchio.Via Cantani.Via Faggella.Via De Jacobis e zone limitrofe 2/11/2020 - Sospensione idrica oggi in Basilicata Genzano di Lucania: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:15 di oggi fino al termine dei lavori. GENZANO DI LUCANIA: Via Delle Puglie e zone limitrofe



Rapolla: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:30 di oggi fino al termine dei lavori. RAPOLLA: Via A. Moro 29/10/2020 - Sospensioni idriche Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:00 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Via Poggio d'oro e zone limitrofe.

EDITORIALE Il lungo inverno che ci aspetta in tempi di Covid

di Vincenzo Diego di Vincenzo Diego E’ tempo di domandarsi come mai tanti casi positivi in Basilicata. I titoli dei giornali a marzo, aprile e maggio erano questi: “6 novi positivi nelle ultime 24 ore”; Ansa: “solo 4 nuovi contagiati”; “Basilicata, Molise ed Umbria da due giorni quasi a contagio zero”; lunedì 20 aprile, “Umbria, Basilicata, Calabria e Valle d'Aosta sono a contagio zero”; 27 maggio, “Buone notizie: Ancora zero contagi”. Bene, anzi male, da quei giorni sembra essere passato chi...-->continua