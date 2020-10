In serata è arrivata la notizia di altri contagi accertati che verranno comunicati nelle prossime ore. Tra questi due nuove positività arrivano da Rotonda. ‘’Tra i tamponi effettuati nei giorni scorsi a nostri concittadini entrati in contatto stretto con soggetto positivo- ha scritto il sindaco Rocco Bruno- purtroppo due sono risultati positivi. Si tratta di due nostri concittadini di un unico nucleo familiare e già posti in isolamento da sabato 24 Ottobre. È già in atto la ricostruzione dei contatti sociali avuti nei giorni antecedenti l’inizio dell’isolamento’’.

Altri due positivi anche a Viggianello. ‘’Registriamo altre due positività al Covid-19 nella nostra comunità- fa sapere il primo cittadino Antonio Rizzo-Si tratta di cittadini già in isolamento da 15 giorni e legati agli altri casi positivi. Le condizioni di salute sono buone e questo è l’aspetto più importante’’.

Lo stesso Rizzo ha comunicato la "sospensione dell'attività didattica presso l’ITE di Viggianello in data 30 e 31 Ottobre 2020 al fine di svolgere attività di sanificazione di tutto l’edificio scolastico.

Regolarmente in presenza tutti gli altri ordini e grado".

Anche l’Università degli Studi di Basilicata è interessata dai contagi con uno studente di chimica e uno di geologia a Potenza e un dottorando del campus di Matera. Sono previsti 45 tamponi di verifica tra la popolazione universitaria. Infine ad Acerenza è stata disposta in via precauzionale per due giorni la chiusura dell'Istituto ‘Leonardo da Vinci’’.













“Oggi la fase di recrudescenza del Covid-19 implica la più stretta collaborazione tra tutti gli attori del territorio per mettere in campo le azioni e le misure maggiormente efficaci a contenere la diffusione del virus”.

Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, rivolgendosi, in un incontro via web, a tutti i sindaci della Basilicata.



In un clima sereno e costruttivo, il presidente Bardi e i rappresentanti dei Comuni lucani hanno affrontato diverse questioni, a cominciare dalla velocità di esecuzione dei tamponi fino al tracciamento e all’assistenza domiciliare. Sono stati affrontati anche i temi dei vaccini, della didattica a distanza e delle strutture per anziani, che in questo momento “rappresentano la fascia più debole della popolazione”.



I sindaci, dal canto loro, hanno manifestato la massima disponibilità a collaborare con la Regione, per superare le criticità.



Il presidente Bardi, accogliendo l’invito dei sindaci, ha annunciato che saranno organizzate riunioni per aree “in modo da avere un quadro più chiaro delle varie problematiche territoriali”: Presto, inoltre, sarà convocato un incontro con l’Anci.



“Tutti insieme – ha concluso Bardi – riusciremo a superare questo momento non certo semplice per la Basilicata e per tutto il Paese”.