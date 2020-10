Su 397 tamponi processati ieri 18 ottobre in Basilicata, i nuovi positivi sono 22, mentre i guariti sono 4 e nessun deceduto. I nuovi positivi sono cosi distribuiti:

6 Potenza

1 Pignola

1 Sasso di castalda

1 Siena domiciliato a Corleto

1 Calvello

4 Aliano,

1 Baragiano

1 Vaglio domiciliato casa riposo di Potenza, attualmente ricoverato

1 Sant'Angelo le fratte

1 Avigliano

1 Tricarico

2 Calciano

1 Acerenza



Quindi tra 17 e 18 ottobre sono stati processati 1.330 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 80 sono risultati positivi. ( ieri ne avevamo dato notizia clicca qui).



Nelle due giornate in esame 17-18 ottobre sono guarire 9 persone ( 2 residenti a San Severino Lucano, 3 a Potenza, 1 a Bella, 2 a Policoro, 1 a Gorgoglione) ed è deceduta 1 persona residente a Moliterno.



I lucani attualmente positivi sono 595 (536 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 69 positività di residenti e si sottraggono 9 guarigioni di residenti e 1 persona deceduta) e di questi 543 si trovano in isolamento domiciliare.



Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 39 persone decedute (9 di Potenza, 3 di Paterno, 2 di Spinoso, 3 di Moliterno, 3 di Villa d’Agri / Marsicovetere, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 2 di Montemurro, 2 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda, 1 di Grumento, 2 di Tramutola e 1 di Marsico Nuovo), 480 guariti; 1 persona residente in Campania in isolamento a Lavello; 1 persona residente in Sardegna in isolamento a Rionero; 1 persona residente in Piemonte in isolamento a Marsicovetere; 1 persona residente in Piemonte in isolamento a Potenza; 1 persona residente in Campania attualmente ricoverata al San Carlo di Potenza; 1 persona residente in Calabria in isolamento a Lavello; 1 persona residente in Sardegna e in isolamento a Rionero in Vulture; 1 persona di nazionalità estera diagnostica in Puglia e in isolamento a Matera; 5 persone di nazionalità estera in isolamento 1 a Matera, 1 a Lavello, 1 a Scanzano, 1 a Barile, 1 a Potenza; 1 persona di nazionalità estera domiciliata a Venosa e ricoverata al San Carlo; 1 cittadino residente in Toscana e in isolamento in Basilicata; 4 cittadini residenti in Emila Romagna in isolamento in Basilicata; 18 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata in Basilicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio; 1 cittadino residente e isolato in Basilicata ma diagnosticato in Puglia; 3 cittadini stranieri lavoratori stagionali a Palazzo San Gervasio; 1 cittadino svizzero in isolamento a Matera; 1 cittadino ucraino in isolamento a Policoro; 1 persona residente in Puglia e in isolamento a Montemilone; 1 cittadino argentino in isolamento a Moliterno; 1 persona residente nel Lazio e in isolamento a Noepoli; 1 persona residente in Calabria e in isolamento a Potenza; 1 persona residente in Puglia e in isolamento a Matera, 1 straniero in isolamento nel comune di Lavello, 1 persona residente in Toscana e in isolamento a Corleto Perticara.



Sono 52 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: all’ospedale San Carlo di Potenza 17 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 18 nel reparto di Pneumologia, 3 nel reparto di Medicina d’Urgenza, 1 nel reparto di Terapia Intensiva; a Matera 13 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.



Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 89.021 tamponi, di cui 87.634 sono risultati negativi.



Il prossimo aggiornamento martedì 20 ottobre, alle ore 12,00.