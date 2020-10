NEWS BREVI

12/10/2020 - Sospensione idrica San Chirico Raparo: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 20:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN CHIRICO RAPARO: Intero centro abitato. 11/10/2020 - Risultati campionati regionali Eccellenza

Elettra Marconia – Vultur 0-0

Ferrandina – Montescaglioso 1 - 0

Grumentum Val d'Agri – Brienza - rinv.

Melfi – Latronico 2 - 1

Paternicum - Real Senise 2 - 1

Policoro – Castelluccio 0 - 1

Real Tolve – Pomarico 1 - 1

Ripacandida – Moliterno 1 - 0

Promozione

Atella - Oraziana Venosa 1 - 0

Atletico Rapone - Città dei Sassi Matera 0 - 1

Avigliano – Viggiano 2 - 1

Castrum Viggianello - Atletico Montalbano 0 - 0

Miglionico – Tito 1 - 2

Moving on the Green Banzi - Angelo Cristofaro 0 - 4

Santarcangiolese - Marmo Platano 3 - 2

Tricarico Pozzo Sicar - Peppino Campagna Bernalda 3 - 1

Viribus Potenza - San Cataldo 0 - 3 10/10/2020 - Sospensioni idriche Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 12:00 salvo imprevisti. POTENZA: Corso Umberto I, Piazza 18 Agosto.





Montalbano Jonico: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 08:15 di oggi fino al recupero del livello. MONTALBANO JONICO: Rete Alta dell'abitato (Utenti a monte di Via Dei Caduti) - Guasto di condotta adduttrice del Frida.



Craco: causa rottura adduttrice Frida per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 08:00 di oggi fino al recupero del livello. CRACO Peschiera EDITORIALE Il lungo inverno che ci aspetta in tempi di Covid

di Vincenzo Diego di Vincenzo Diego E' tempo di domandarsi come mai tanti casi positivi in Basilicata. I titoli dei giornali a marzo, aprile e maggio erano questi: "6 novi positivi nelle ultime 24 ore"; Ansa: "solo 4 nuovi contagiati"; "Basilicata, Molise ed Umbria da due giorni quasi a contagio zero"; lunedì 20 aprile, "Umbria, Basilicata, Calabria e Valle d'Aosta sono a contagio zero"; 27 maggio, "Buone notizie: Ancora zero contagi". Bene, anzi male, da quei giorni sembra essere passato chi