NEWS BREVI

27/07/2020 - Sospensioni idriche San Fele: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:30 di oggi fino al termine dei lavori. SAN FELE: Località:Serra S.Ilario,Serra Dei Cerri,Faggella,D'Addezio.Si potrebbero verificare cali di pressione o mancanza di erogazione idrica.



San Fele: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Intero abitato.







Rapone: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. RAPONE: Intero abitato.



Rionero in Vulture: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:00 di oggi fino al termine dei lavori. RIONERO IN VULTURE: Per la sola via G.Da Venosa.



Viggiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. VIGGIANO: Contrade case rosse, San Salvatore, salicaro, porcile, quadrivio Grumentina e zone limitrofe.



Viggiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina salvo imprevisti. VIGGIANO: Intero centro abitato.







25/07/2020 - Sospensioni idriche Viggiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. VIGGIANO: Contrade case rosse, San Salvatore, salicaro, porcile, quadrivio Grumentina e zone limitrofe



San Fele: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Intero abitato e zone limitrofe.

San Fele: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:30 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Solo nelle seguenti c.de rurali: Difesa e Peschiera San Paolo.



Rapone: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. RAPONE: Intero abitato.





Melfi: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 08:00 del giorno 27-07-2020 fino al termine dei lavori. MELFI: Solo in via A. Moro.



Atella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. ATELLA: Intero abitato escluse le frazioni.



Picerno: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 20:00 di oggi alle ore 08:15 di domani mattina salvo imprevisti. PICERNO: Strada Picerno- Baragiano; Strada Palazzo; Strada Pantano - Baragiano. Zona Alta di Picerno C.so Umberto 1.



Picerno: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina salvo imprevisti. PICERNO: Abitato di Picerno. 23/07/2020 - Sospensioni idriche Rionero in Vulture: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi fino al termine dei lavori. RIONERO IN VULTURE: Via Taranto, via U.La Malfa e strade limitrofe.





Lauria: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:30 alle ore 11:00 di oggi salvo imprevisti. LAURIA: Contrada S. Maria, Oliveto e via P.le della Melara.



Rapone: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:00 di oggi fino al termine dei lavori. RAPONE: Contrade:Querce di Lelle.Mazzapone.Piano la Corte.Zona PIP E zone limitrofe.



Montescaglioso: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 12:30 alle ore 17:00 di oggi salvo imprevisti. MONTESCAGLIOSO: Via San Nicola, Via Alessandro Volta, Largo San Nicola, Porta Schiavone.

EDITORIALE La criminalità: una malapianta in continua crescita

di don Marcello Cozzi di don Marcello Cozzi Domanda e offerta. Sono le regole del mercato, e anche di quello criminale. E anche in Basilicata, oggi come ieri.

Le recenti e ultime inchieste giudiziarie coordinate dalla DDA di Potenza - da quella della settimana scorsa nel vulture melfese a quella di queste ore nella provincia materana - non ci dicono solo che la malapianta malavitosa purtroppo non smette mai di crescere e anzi rifiorisce di continuo tra vecchi nomi e nuove leve, non ci dicono solo ...-->continua