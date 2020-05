NEWS BREVI

12/05/2020 - Paesaggi rurali storici: candidati due 'Giardini' lucani Su proposta dell'Università della Basilicata, i "Giardini di Grassano" (Matera) e i "Giardini di Sant'Arcangelo" (Potenza) sono stati candidati nel registro nazionale dei Paesaggi rurali storici del Ministero delle Politiche agricole e forestali. In una nota diffusa dall'ufficio stampa, è specificato che l'Ateneo "ha studiato le caratteristiche peculiari dei siti, ne ha valutato la candidabilità e ha redatto le schede per la candidatura".

(ANSA). 12/05/2020 - Caritas Potenza, quanti nuovi poveri! E' un'altra epoca "Cinquanta giorno di emergenza sanitaria e sociale hanno trasformato il volto della società, la quotidianità e i bisogni delle famiglie": comincia così il rapporto dell'attività svolta finora dai 20 centri di ascolto della Caritas dell'arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano e Marsiconuovo che, a causa delle conseguenze dell'epidemia di coronavirus, ha registrato un "cambiamento d'epoca".

Le cifre parlano da sole: i centri hanno "accolto, ascoltato e dato risposte a 884 famiglie", 391 delle quali "non avevano mai richiesto un aiuto. Solo a Potenza i nuclei familiari incontrati per la prima volta per una richiesta di sostegno sono stati 279". (ANSA). 11/05/2020 - Bonus liberi professionisti, nessun ordine cronologico per le domande Oltre sei mila accessi contemporanei hanno prodotto, alle ore 8 di questa mattina, il blocco dello sportello telematico dedicato al bonus liberi professionisti.

Come indicato nel bando, che rappresenta la legge speciale della misura, l’ordine cronologico di arrivo delle domande non determinerà priorità nell’erogazione del bonus e sarà finanziata anche l'ultima domanda che perverrà entro le ore 18.00 del 29/05/2020.

Si invitano pertanto gli utenti a dilazionare gli accessi nel corso dei prossimi giorni.





EDITORIALE Un nuovo umanesimo per questo re nudo

di don Marcello Cozzi di don Marcello Cozzi Il re è nudo: questo ci dice il covid19. E ci dice anche che mentre lui non guarda in faccia a nessuno, dall’altro lato ha trovato un Sistema che invece le differenze le fa, e sono sotto gli occhi di tutti. Tutti invitati a restare a casa, ma in Italia ci sono 2 milioni di famiglie senza una casa, in Europa 9 milioni di famiglie vivono in case inadeguate e circa un milione di persone vivono per strada. Tutti invitati a lavarsi le mani, eppure nel mondo ci so...-->continua