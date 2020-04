NEWS BREVI

2/04/2020 - Comunicazione di sospensione idrica Marsico Nuovo: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:30 di oggi fino al termine dei lavori. MARSICO NUOVO: Via Portello e zone limitrofe 31/03/2020 - Sospensione idrica oggi in Basilicata Muro Lucano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 16:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. MURO LUCANO: Seguenti Contrade: Contrada Bussi, Contrada Zaparone, Contrada San Luca e Contrada Santa Maria Indorata 28/03/2020 - Comunicazione di sospensione idrica a Sant'Angelo Le Fratte Sant'Angelo Le Fratte: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina salvo imprevisti. SANT'ANGELO LE FRATTE: Paese e frazioni EDITORIALE Il fiume, la stella e il piccolo angelo

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Quella paura che ci attanaglia per tutto ciò che è l’emergenza Covid 19, che prepotentemente è entrata anche nella nostra regione, il timore degli altri, le parole spesso sbagliate, le frasi scritte in fretta sui social che poi diventano macigni, la quarantena forzata e la quarantena dell’empatia verso gli altri.

Tutto il male è stato cancellato. Al suo posto è arrivato il dolore.

Al suo posto è arrivata una lancia a spezzare i nostri cuori , a rende...-->continua