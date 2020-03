NEWS BREVI

24/03/2020 - Sospensione idrica a Potenza Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:00 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Parte di Viale Marconi e Via Torraca nei pressi della questura 20/03/2020 - Comunicazione di sospensione idrica Sant'Angelo Le Fratte: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 19:00 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina salvo imprevisti. SANT'ANGELO LE FRATTE: Centro abitato e contrade



Balvano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 19:00 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina salvo imprevisti. BALVANO: Zone rurali 19/03/2020 - SOSPENSIONE IDRICHE Lauria: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:30 alle ore 14:00 di oggi salvo imprevisti. LAURIA: Contrada Montegaldo (zona cantiere papaleo)

EDITORIALE Ripartiamo da un virus per capire cosa conta davvero

di Vincenzo Diego di Vincenzo Diego L’Italia è un grande Paese, anche se distratto, alcune volte si perde, diviso in tanti rivoli, localismi, probabilmente per una storia antica, lunga, complessa. In queste ore stiamo vivendo un’emergenza collettiva, almeno questo si capisce dalle notizie, dalle ordinanze del Governo, dalle raccomandazioni di tanti scienziati. Un Problema serio, dunque, che tocca la salute, principalmente, ma anche tutto il resto. E che sia più virulento con gli anziani, con c...-->continua