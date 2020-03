La task force regionale comunica che oggi 17 marzo - con aggiornamento alle ore 18.00 - sono stati effettuati 11 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19. Di questi:

7 sono risultati negativi e 4 positivi.



I casi positivi sono così suddivisi:

3 in Provincia di Potenza ( 2 Villa d’Agri-Marsicovetere e 1 a Moliterno) tutti in quarantena presso le proprie abitazioni;

1 in Provincia Matera (nel Comune di Matera), con ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Madonna delle Grazie.

Con questo aggiornamento salgono a 24 i casi positivi registrati in Basilicata per l'infezione da Covid-19.



Tutti i test positivi verranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.





Intanto Salvatore Adduce, presidente Anci Basilicata, ''in considerazione di quanto sta accadendo in Val D'Agri e in particolare dopo il caso di Coronavirus nell'ospedale di Villa D'Agri'' ha chiesto all'unità di crisi regionale e al Prefetto della Provincia di Potenza di ''valutare immediata sospensione dell'attività estrattiva''.