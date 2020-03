NEWS BREVI

15/03/2020 - Sospensione idrica a Melfi Melfi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 22:30 di oggi alle ore 13:00 di domani salvo imprevisti. MELFI: Contrade: Perrone, Ferrara e zone limitrofe 12/03/2020 - Sospensione idrica oggi in Basilicata Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di oggi salvo imprevisti. POTENZA: Via Buonarroti e zone limitrofe



Montemurro: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:30 di oggi fino al termine dei lavori. MONTEMURRO: Contrade Buttacarro, Romantica, Deserte e zone limitrofe



Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 13:15 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: C.dda Demanio San Gerardo e zone limitrofe 12/03/2020 - Riunione del Consiglio regionale anticipata alle ore 15 Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, ha disposto che la riunione del Consiglio regionale, già fissata per le ore 15 di oggi 12 marzo, venga anticipata alle ore 13 sempre di oggi. EDITORIALE Ripartiamo da un virus per capire cosa conta davvero

di Vincenzo Diego di Vincenzo Diego L’Italia è un grande Paese, anche se distratto, alcune volte si perde, diviso in tanti rivoli, localismi, probabilmente per una storia antica, lunga, complessa. In queste ore stiamo vivendo un’emergenza collettiva, almeno questo si capisce dalle notizie, dalle ordinanze del Governo, dalle raccomandazioni di tanti scienziati. Un Problema serio, dunque, che tocca la salute, principalmente, ma anche tutto il resto. E che sia più virulento con gli anziani, con c...-->continua