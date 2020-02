È stato reso noto il testo della nuova ordinanza emessa dal governatore lucano Vito Bardi, per fronteggiare e contenere l’emergenza coronavirus.

Tra le novità, in ottemperanza al decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, e d’intesa con la conferenza Stato-Regioni, c’è l’istituzione del numero verde e, per tutti quelli che arrivano da zone a rischio, quindi non solo gli studenti, l’obbligo di comunicarlo ai medici di famiglia, al servizio sanitario regionale, o allo stesso numero verde, che valutano le informazioni e l’avviamento dell’isolamento fiduciario.

In tema di profilassi è stato attivato dalla Regione il numero verde (800996688, attivo dal 28 febbraio dalle ore 12.00).

“Chiunque – si legge nel provvedimento –, negli ultimi quattordici giorni, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero abbia soggiornato nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del Virus”, qualora giunga in Basilicata, deve comunicare “tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero al pediatra di libera scelta” o allo stesso numero verde”.

Questi ultimi, ricevuta la comunicazione, devono darne notizia ai “Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competente”: i quali contattano telefonicamente e assumono informazioni, “il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione”.

Quindi, “accertata la necessità dl avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione”.

L'operatore di Sanità Pubblica deve inoltre “accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi”; “informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi”; “informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera)”.

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: “avvertire immediatamente il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica; indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi; rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale”.



Misura di prevenzione e informazione – I viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, “programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020”.

Le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni “devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute”.

Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio Sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, “devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani”.

Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare “interventi straordinari di sanificazione dei mezzi”.

“Quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso una adeguata distanza di sicurezza”.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it