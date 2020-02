NEWS BREVI

7/02/2020 - Sospensioni idriche Tursi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:45 di oggi fino al termine dei lavori. TURSI: VIA FRANCIA E ZONE LIMITROFE.



Maschito: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 10:30 alle ore 12:30 salvo imprevisti. MASCHITO: Largo Omero.



Sant'Angelo Le Fratte: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:30 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina salvo imprevisti. SANT'ANGELO LE FRATTE: intero abitato. 7/02/2020 - ''SALVIAMO GAJA", catena di solidarietà Domenica 9 febbraio, dalle 8 alle 11, è possibile effettuare il tampone salivale per la tipizzazione presso la sede AVIS di Senise. Pochi minuti e si avvia la possibilità di salvare la vita a qualcuno che è aggrappato al filo della speranza. Può farlo chi si trova nella fascia d'età fra i 18 e i 35 anni. 6/02/2020 - Sospensione idrica in Basilicata Palazzo San Gervasio: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:00 alle ore 18:30 salvo imprevisti. PALAZZO SAN GERVASIO: Via Kennedy



Genzano di Lucania: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 10:00 alle ore 15:00 di domani salvo imprevisti. GENZANO DI LUCANIA: Contrada SIANO EDITORIALE Sospendete il campionato di Eccellenza:per il lutto e per una umana riflessione

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Forse ancora non abbiamo capito bene quello che è accaduto domenica scorsa davanti al piazzale della Ferrovia dismessa di Vaglio Scalo. E non mi riferisco alla dinamica dei fatti, spiegata senza troppi giri di parole dal Procuratore, dal Questore e da chi ha indagato e sta indagando.

Forse ancora, però, non abbiamo compreso bene la portata di quanto accaduto. L’assurdità di questa tragedia che ha nomi e cognomi e, tra questi, forse ‘’Calcio’’ è uno di qu...-->continua