NEWS BREVI

25/09/2019 - Comunicazione di sospensione idrica in Basilicata Montemurro: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 20:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina, salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Saliero, Foresta, Servigliano, Sorgia, Santissimo, Migliarino, Cifalupo, Madonna delle Grazie, Castelluccio, Le Piane, Buttacarro, Romantica e zone limitrofe.

Filiano: a causa di un guasto improvviso, nella zona alta dell'abitato potrebbero verificarsi cali di pressione o la sospensione temporanea dell'erogazione idrica

Montescaglioso: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica sarà sospesa in via Donizetti dalle ore 10:00 alle ore 13:00 di oggi, salvo imprevisti.

Venosa, Melfi: a causa di un guasto improvviso, è in corso la sospensione dell'erogazione idrica fino al termine dei lavori a VENOSA nelle contrade rurali: Rendina e zone limitrofe - (Rete ex consorzio di bonifica); a MELFI: nelle contrade rurali: Inviso, Rendina, Lo Pinto e contrade limitrofe - (Rete ex consorzio di Bonifica)

24/09/2019 - Radio1, Bardi in diretta a “Centocittà” Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, interverrà domattina alle ore 10 a “Centocittà”, il programma di Rai Radio1 condotto da Ilaria Amenta, Gianluca Semprini e Duccio Pasqua che si occupa di territorio.

Tra i temi che il governatore lucano affronterà: le infrastrutture, le nuove politiche per il Mezzogiorno e la sburocratizzazione a favore delle giovani imprese. 24/09/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi 24 settembre in Basilicata Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile in via dell'Edera, nella zona bassa di via Vaccaro e nelle zone limitrofe resterà sospesa fino alle ore 11:30 di oggi, salvo imprevisti.

EDITORIALE Il fuoco del ghetto illumini le nostre coscienze

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Nessuno di noi dovrà più tornare indietro da quanto accaduto ieri. Nessuno di noi dovrà poter cancellare il capitolo nero marchiato col fuoco del ghetto della Felandina di Metaponto. Non che di vergogna e di indecenza prima di ieri non ce ne fossero abbastanza. Ma forse si doveva arrivare alla morte di una povera donna nigeriana resa irriconoscibile dal fuoco di un’alba lucana per accenderne un altro, di fuoco: quello dell’indignazione attiva, della coscienz...-->continua