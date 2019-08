NEWS BREVI

2/08/2019 - Sospensione idrica oggi in Basilicata Atella: per consentire il recupero del livello del serbatoio, l'erogazione dell'acqua potabile potrebbe subire cali di pressione o essere sospesa fino al ripristino del livello nelle seguenti contrade: Montesirico, Berardi, Cartofico, Catena, Serra di Giorgio, Papariello.

Ginestra: per consentire il ripristino del livello del serbatoio l'erogazione dell'acqua potabile potrebbe subire cali di pressione o essere sospesa. Acquedotto lucano ha disposto il servizio sostitutivo mediante autobotte che sosterà in piazza Risorgimento e piazza Albania.

Genzano di Lucania: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via delle Puglie resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. 1/08/2019 - Sospensione idrica a Corleto perticara e Tricarico Corleto Perticara: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Albini resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Tricarico: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nelle contrade Serra Amendola, Monteleone, Corona e Piani Sottani resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. 31/07/2019 - Potenza. Non rispetta domiciliari, arrestato Accusato di aver violato le prescrizioni dei domiciliari, a Potenza, un giovane di 28 anni è stato nuovamente arrestato dalla Polizia. Gli agenti della Questura del capoluogo lucano hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal gip del Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica. EDITORIALE Buttate le quote rosa come i reggiseni negli anni Settanta

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Puttane. Sante. Streghe. Oche. Chi lo ha detto che alla donna, nei secoli, non sia stato ritagliato un ruolo, riservato un posto incasellato nell’angolino di un mosaico quasi tutto maschile? E non parlo solo del mondo cattolico, come la citazione iniziale farebbe pensare (Guy Bechtel, Le quattro donne di Dio). La donna non è mai veramente stata ‘donna’ e basta. Puttane. Sante. Streghe. Oche. E quote rosa. Nel 2018, in occasione del settantesimo anniversari...-->continua