NEWS BREVI

7/06/2019 - Lagopesole: domani torna in volo esemplare di Nibbio Reale Tornerà in volo domani 8 giugno alle ore 11,30 presso il Castello di Lagopesole, su iniziativa dell’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Regione Basilicata, un esemplare di Nibbio Reale (Milvus milvus) che, recuperato ferito, è stato curato dagli operatori del Cras (Centro recupero animali selvatici) del Parco regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

Sarà presente, fra gli altri, l’assessore regionale all’Ambiente Gianni Rosa.



7/06/2019 - Sospensione idrica a Muro Lucano e Atella Muro Lucano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti.

Atella: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 10:00 alle ore 17:00 del giorno 10-06-2019, salvo imprevisti, nelle seguenti zone: Fosso Di Noia, Serra di Giorgio, Montesirico, Masseria Catena e Contrada Berardi. 6/06/2019 - Avviso Pubblico del ‘San Carlo’ per reclutare medici specialisti in pensione “Un patrimonio di esperienza, di conoscenza e di valori quello dei medici in pensione al quale non vogliamo rinunciare e dal quale attingiamo per coadiuvare le azioni mirate al contenimento delle liste di attesa nelle varie branche specialistiche dei presidi ospedalieri dell’AOR ‘San Carlo’ di Potenza”. Lo ha ribadito il Direttore dell’Azienda Ospedaliera Regionale ‘San Carlo’ di Potenza, dottor Massimo Barresi, nella Deliberazione n. 600 del 6 giugno 2019, con la quale è stato approvato un Avviso Pubblico finalizzato ad acquisire la disponibilità di medici specialisti già dipendenti di enti pubblici o di aziende private ed attualmente collocati in posizione di quiescenza, a svolgere attività ambulatoriali a titolo gratuito a supporto dell’azione mirata al contenimento delle liste di attesa nelle varie branche specialistiche dei presidi ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo" di Potenza.

L’incarico a titolo gratuito avrà durata annuale, in ossequio alla vigente normativa di conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti in quiescenza da parte della pubblica amministrazione. È fatto salvo il rimborso delle spese debitamente documentate per lo svolgimento della collaborazione, previa produzione di idonea documentazione giustificativa.

Le proposte di candidatura dovranno essere presentate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

EDITORIALE Elezioni lucane e importanza del voto

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Se c’è un elemento forte che tutti siamo in grado di estrapolare dall’esito delle ultime elezioni comunali in Basilicata è questo: sono molti, moltissimi i casi, in cui anche un singolo voto ha pregiudicato l’esito elettorale. Un risultato che dovrebbe spronarci alla grande pratica democratica della partecipazione. Che, in altre parole, vuol dire: smettiamola di essere “cittadini non praticanti”. Quello che è accaduto, per esempio, a Banzi, caso forse più un...-->continua