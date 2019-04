NEWS BREVI

26/04/2019 - AL:incontro di presentazione progetto YOUTILITIES Sarà presentato lunedì prossimo, 29 aprile, alle ore 10,00 presso il liceo scientifico “Galilei” di Potenza in via Anzio n. 2, il progetto di alternanza scuola-lavoro “YOUtilities”, che vede coinvolti in Basilicata 200 studenti che frequentano gli istituti superiori.



All’incontro saranno presenti l’amministratore unico di Acquedotto Lucano, Giandomenico Marchese, e la dirigente scolastica del liceo “Galilei”, Lucia Girolamo. 24/04/2019 - Maratea: incendio su una montagna Si è propagato un grosso incendio, poi domato, in alta montagna in località Marina di Maratea. Sul posto sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco, ma la zona del rogo ha reso molto difficili le operazioni di spegnimento tanto che sono arrivati i Canadair. Le fiamme hanno ingoiato ettari ed ettari di macchia mediterranea.

24/04/2019 - Sospensioni idriche 24 aprile 2019 Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Fonte Ceciliana e nelle zone limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via della Massara, via delle Mattine e nelle zone limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Tramutola: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:00 di oggi fino al termine dei lavori, nelle seguenti zone: contrada Raspullo, contrada Matinelle, zona Pip di Villa d’Agri e località lungo Agri.

Montemurro: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:30 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina, salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Le Piane , Castelluccio, Cifalupo , Santissimo, Deserti, Burracarro e Paradiso.

Picerno: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile in via Cavour, via san Nicola e piazza Forlenza sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 17:00 di venerdì 26 aprile.