NEWS BREVI

30/12/2018 - Sospensione idrica a Genzano di Lucania Genzano di Lucania: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 13:30 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Basentello, Masseria Mastronicola, Laterificio Scianatico e Terre d'Apulia. 28/12/2018 - Ospedale "San Carlo", nominato nuovo dg Angelo Barresi è il nuovo direttore generale dell'Azienda ospedaliera "San Carlo" di Potenza: la nomina è stata decisa oggi dalla giunta regionale della Basilicata. Barresi "è a tutt'oggi dirigente della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane del 'Cardarelli' di Napoli". 28/12/2018 - Montescagliosoi,il sindaco invita a limitare l’utilizzo di botti e petardi In occasione dell’imminente notte di Capodanno, corre d’obbligo invitare tutti i cittadini montesi a limitare l’utilizzo di botti e petardi vari. La motivazione, oltre che tutelare l’incolumità di persone e cose, è necessaria al fine di garantire il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Va ricordato che, seppur di durata limitata, i botti procurano non pochi problemi agli animali. Insieme alla Consigliera Comunale Francesca Panico si è constatata la difficoltà nell’emanare un’ Ordinanza Sindacale che ne vieti l’utilizzo dato il parere contrastante evidenziato in più occasione dai Tribunali Amministrativi Regionali. Peraltro, lo stesso Ministro dell’Interno Matteo Salvini, attraverso gli organi di stampa, ha annunciato che invierà una circolare ai Prefetti affinché si limiti il più possibile l’utilizzo di botti e petardi.

L’invito che facciamo è, dunque, al rispetto di tutti ed al richiamo del senso civico: possiamo trasformare il Capodanno da rumoroso a luminoso con belle e colorate stelle filanti.



EDITORIALE La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Chissà in che misura le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare. Eppure c’è stato un momento, vicino o lontano non importa ma preciso, in cui la nostra mano ha posato quell’oggetto su quella mensola, nel cassetto, in un armadio, su un comò. Ci pensavo in queste ultime ore, guardandomi intorno nella casa in cui vivo appena da quattro anni; ma guardando anche i par...-->continua