Al Veneziani di Monopoli sfida tra due squadre che cercano punti per morale e classifica. Da una parte i pugliesi, reduci dal 3-3 pirotecnico sul campo della Virtus Francavilla ed attualmente al decimo posto in classifica, a quota 15 punti dall’altra parte un Matera alla ricerca di punti per risalire la classifica deficitaria. Imbimbo opta per il singolo attaccante, cioè Corado. Centrocampo robusto con cinque elementi, su cui spicca il ritorno tra i titolari di Galdean. Il tecnico del Monopoli sceglie la coppia Mangni-Mendicino in avanti e cambia parecchio in difesa, lasciando fuori Mercadante e Ferrara. Tante le occasioni create dal Monopoli nel primo tempo. La più pericolosa con Rota, il cui destro da ottima posizione termina fuori. Per il resto tante conclusioni dalla distanza, tutte fuori misura. Protagonista assoluto Mangni, testa e spalle sopra gli altri per efficacia. Matera poco incisivo in avanti, se non con un conclusione di Ricci. Lucani che hanno badato solo al mantenimento del pari. Nella ripresa i padroni di casa sfiorano la rete e, soprattutto per propri demeriti, non trova il vantaggio. Soprattutto con Mendicino e Mangni, sfortunati nei loro tentativi. A cambiare il match all’82’ è il tecnico Scienza che inserisce Gerardi e Sounas ed i due nuovi entrati la decidono: assist al bacio del greco e diagonale vincente dell'attaccante. Nel tentativo di reagire, il Matera confeziona l'unica chance degna di nota, un colpo di testa di Stendardo al 92’ respinto sulla linea da Gerardi. Tra i biancazzurri il solo Ricci si è battuto con caparbietà, velocità e voglia di fare. Nell’occasione del gol la linea difensiva del Matera non è stata attenta, lasciando tempo e spazio a Gerardi di controllare e battere agevolmente Farroni. Un’altra sconfitta che pesa sull’economia del campionato. E’ tempo di pensare alla prossima partita con il Rende al XXI Settembre.