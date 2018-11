NEWS BREVI

15/11/2018 - Avviso pubblico per contributo spese sostenute fornitura acqua ad uso domestico Si informa che è stato pubblicato dall'EGRIB l'avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari, che versano in condizione di disagio economico, per ottenere un contributo sui costi sostenuti per la fornitura di acqua ad uso domestico anno 2016.

14/11/2018 - Serie D – G/I, risultati 10^ giornata Castrovillari Calcio – Bari 1 – 1

Città Di Acireale 1946 – Marsala Calcio 0 – 1

Città Di Messina – Messina 3 – 2

Gela Calcio – Sancataldese Calcio 2 – 1

Igea Virtus Barcellona – Turris Calcio 1 – 3

Nocerina 1910 – Troina 1 – 1

Locri 1909 – Calcio Cittanovese 0 – 2

Palmese – Rotonda Calcio 0 – 0

Portici 1906 – Roccella 1 – 2 14/11/2018 - Serie D Girone H risultati 10 giornata Fasano – Cerignola 2-1

Gelbison – Picerno 1-1

Granata – Francavilla 0-2

Nardò – Sorrento 2-0

Nola – Gragnano 1-2

Altamura – Taranto 2-2

Orario di inizio 15:30

Gravina – Pomigliano 3-1

Ore 19:00

Sarnese - Savoia

ore 20:30

Andria - Bitonto EDITORIALE La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Chissà in che misura le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare. Eppure c’è stato un momento, vicino o lontano non importa ma preciso, in cui la nostra mano ha posato quell’oggetto su quella mensola, nel cassetto, in un armadio, su un comò. Ci pensavo in queste ultime ore, guardandomi intorno nella casa in cui vivo appena da quattro anni; ma guardando anche i par...-->continua