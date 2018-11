Per chi ama il calcio e lo sport, quello vero, quella di oggi è stata una giornata indimenticabile. Dopo l’amichevole tenutasi a Marconia il 16 ottobre, si e’ tenuto domenica 11 Novembre , ore 17, Palacarrassi, Bari il ritorno dell' amichevole ufficiale tra la OLTRE SPORT Powerchair Football Puglia VS la Power Albatros Basilicata. La prima squadra lucana , la seconda Italiana fondata dall’ Asd Onlus Albatros di Marconia (Mt) “Altra bellissima esperienza che ci fa sempre più forti e determinati. Quando abbattiamo muri,vinciamo sempre” afferma la Mister del PowerAlbatrosMarconia Rosalia Bandello. Visibilmente commossa la Presidente Rosa Stella Torraco, “siamo riusciti a raggiungere un altro importante obiettivo, la nostra prima trasferta. Non abbiamo mezzi e risorse adeguate per poterci sostenere, ma grazie ai volontari che non si sono risparmiati, come gli autisti dei mezzi gentilmente messi a disposizione da quelli che noi definiamo “angeli” e grazie al sostegno del Resp. Del Palazzetto dello Sport di Marconia, Vito Di Lena e la vicinanza del nostro Referente Regionale Fispes Gerardo Zandolino, grazie a tutti loro abbiamo potuto vivere quest’altra bellissima avventura”. “Stiamo lavorando ad un grande progetto- spiega Carla Cirone Resp. Relazioni Esterne- il cui obiettivo è coinvolgere tutti i comuni lucani, per far conoscere questa disciplina paralimpica”, e reclutare atleti che possano rappresentare la nostra regione in futuri campionati interregionali". Il prossimo appuntamento si terrà la prima settimana di dicembre a Tursi, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità