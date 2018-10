NEWS BREVI

31/10/2018 - Ospedale Lagonegro,iniziate le attività chirurgiche di Otorinolaringoiatria Lunedì 29 ottobre 2018 sono iniziate le attività chirurgiche di Otorinolaringoiatria presso l’ospedale di Lagonegro, così come previsto dalla programmazione Aziendale.

Il dott. Marco Manola, direttore della U.O.C. di Otorinolaringoiatria di Villa d’Agri/ Lagonegro, la dott.ssa Antonella Ferrara e il dott. Cesare Marte, hanno eseguito già quattro interventi chirurgici su due pazienti adulti e due bambini con il supporto degli anestetisti, la dott.ssa Anna Donadio e il dott. Giuseppe Schettino, direttore dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione.

I pazienti sono stati accolti ed assistiti dal personale della U.O.C di Chirurgia Generale diretta dal dott. Giuseppe Falcone e dimessi il giorno successivo all’intervento.



31/10/2018 - Sospensione Idrica a Potenza Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte, l'erogazione dell'acqua potabile in via Santa Sofia e zone limitrofe sarà sospesa dalle ore 14:30 alle ore 17:30 di oggi salvo imprevisti. 30/10/2018 - Sospensione idrica a Montescaglioso Montescaglioso: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte, l'erogazione dell'acqua potabile in via Bari sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 15:00 di domani mattina salvo imprevisti. EDITORIALE La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Chissà in che misura le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare. Eppure c’è stato un momento, vicino o lontano non importa ma preciso, in cui la nostra mano ha posato quell’oggetto su quella mensola, nel cassetto, in un armadio, su un comò. Ci pensavo in queste ultime ore, guardandomi intorno nella casa in cui vivo appena da quattro anni; ma guardando anche i par...-->continua