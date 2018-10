NEWS BREVI

30/10/2018 - Melfi, aggredito un agente penitenziario Un agente penitenziario è stato aggredito stamani da due detenuti nel carcere di Melfi (Potenza). Lo ha reso noto il sindacato Osapp, evidenziando che lo stesso agente è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale della città lucana. 30/10/2018 - 'Vertenza Ecclesia': la Direzione del 'San Carlo' convoca i vertici della ditta La Direzione Strategica dell’A.O.R. “San Carlo”, a seguito della protesta dei lavoratori della ditta “Ecclesia” che nella giornata di lunedì 29 ottobre 2018 hanno svolto un sit-in davanti l’ingresso dell’ospedale, convocherà nei prossimi giorni i vertici della ditta per un aprire un tavolo di confronto. L’Azienda ospedaliera precisa inoltre che i pagamenti delle fatture alla “Ecclesia” sono sempre stati effettuati nei tempi concordati, anche quelli relativi alle mensilità di settembre 2018 e ottobre 2018 di cui i dipendenti reclamano il mancato pagamento da parte della suddetta ditta.

30/10/2018 - Sospensioni idriche 30 ottobre 2018 Terranova di Pollino: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:00 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione nelle seguenti zone: Via Magenta, Via Ines Zurlini, Via Saragat, Via Sant'Antonio.

EDITORIALE La vita raccolta in due ore e divisa in dieci scatoloni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Chissà in che misura le nostre case sono fatte di oggetti accumulati che non guardiamo più e dei quali, forse, ci ricordiamo soltanto quando dobbiamo spolverare. Eppure c’è stato un momento, vicino o lontano non importa ma preciso, in cui la nostra mano ha posato quell’oggetto su quella mensola, nel cassetto, in un armadio, su un comò. Ci pensavo in queste ultime ore, guardandomi intorno nella casa in cui vivo appena da quattro anni; ma guardando anche i par...-->continua