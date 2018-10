La settimana giornata del campionato di Serie D vedrà le lucane impegnate tutte in confronti casalinghi. Nel girone H il Picerno sarà chiamato al riscatto e il Francavilla ad abbandonare la “pareggite”; mentre in quello I il Rotonda dovrà cercare necessariamente di fare risultato in ottica salvezza.

Girone H – L’AZ Picerno, dopo due sconfitte consecutive in campionato dovrà ritrovare la via del successo contro il Nardò. L’undici di Giacomarro appare comunque in salute e lo dimostra l’impresa di Cerignola in Coppa Italia, dove i rossoblu si sono imposti per 2 a 1 in 9 contro 11. I salentini attualmente, rispetto alle previsioni della vigilia, sono un po’ indietro in classifica ma, nonostante siano reduci dalla sconfitta interna subita dalla Gelbison, rimangono sempre una compagine molto temibile e da prendere con le molle soprattutto in considerazione del ruolino di marcia lontano dalle mura amiche, dove hanno ottenuto 2 vittorie e un pareggio su tre gare disputate. Esposito (se riuscirà a recuperare da un problema all’adduttore) e Santaniello da una parte, e Versienti e Kyeremateng dall’altra, lasciano presagire un’altra sfida spettacolare: come ormai siamo abituati a vedere al “Curcio”. Il Francavilla invece se la vedrà proprio con la Gelbison, una delle sorprese di questo inizio di stagione. I campani, infatti, attualmente si trovano nelle zone alte della classifica per aver totalizzato 11 punti, e sono a meno 3 dalla capolista Taranto. Quella sinnica, con 4 pareggi all’attivo, finora è la squadra che ha concluso più volte con il segno x. L’unica vittoria degli uomini di Lazic è arrivata al “Fittipaldi” a spese della Fidelis Andria, che domenica scorsa ha battuto i melandrini.

Girone I – A Castrovillari il Rotonda Calcio riceverà la visita del Gela. I lupi, che dopo la sconfitta ne recupero del Città di Messina col Roccella restano penultimi a quota 3, sono reduci da ben 5 sconfitte consecutive, ma anche i siciliani, nonostante un buon inizio, non se la passano benissimo. In concomitanza con le difficoltà lamentate dalla società circa l’inagibilità dello stadio “Presti”, per il delfino sono arrivate due sconfitte consecutive e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Mister Carmine Pugliese, come vi avevamo anticipato, potrà contare sia sul nuovo centravanti Manset, che sul nuovo difensore Silletti (quest’ultimo già in panchina contro il Locri). Inoltre, sono stati definitivamente risolti gli ostacoli burocratici che impedivano arrivasse il transfert del 30enne difensore brasiliano Barbosa, che domenica sarà a disposizione. Ma la colonia di sudamericani si arricchisce anche di un nuovo elemento: si tratta dell’argentino German Gabriel Cochis, mancino classe ‘96 ufficializzato dalla società che può giocare esterno alto, trequartista o seconda punta. Tornato in Italia dopo l’esperienza in Lega Pro con l’Akragas nella stagione 2016/17, Cochis è un brevilineo dal sinistro molto educato e che salta l’uomo. In carriera ha subito un grave infortunio a un ginocchio nel 2014, poi superato come dimostra la stagione vissuta in Sicilia. Pare invece definitivamente tramontata l’ipotesi di un approdo in maglia biancoverde di Domenico Marchetti, altro centrale difensivo che nell’ultima stagione è stato in forza al Gavorrano in Serie C. Da quanto ci risulta, nonostante il suo entourage veda con favore il trasferimento all’ombra del Pollino e pare abbia anche spinto affinché si concretizzasse, sembra che il giocatore pugliese preferisca non scendere di categoria.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it