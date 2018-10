Secondo successo esterno consecutivo per il Potenza di mister Raffaele, che vince per 0-1 a Siracusa. Grintoso il primo tempo della gara. Le squadre partono subito forte con un'occasione per parte: Piccinni impegna Gomis da posizione angolata, Diop di sinistro mette fuori di un soffio. França causa infortunio deve lasciare il campo a Salvemini al quarto d'ora. Al 20' la rete che ha deciso il match: calcio piazzato tagliato di Salvemini, Gomis allunga la sfera sul secondo palo dove però arriva Genchi che insacca 0-1. Dieci minuti dopo i due provano a bissare su azione, ma l'attaccante stavolta non riesce a trovare la porta sul cross basso e forte del compagno. Prima dell'intervallo il Siracusa costruisce la chance del pareggio, ma il colpo di testa di Di Sabatino, salito su calcio d'angolo, trova la grande opposizione di Ioime.

Non entusiasmante il secondo tempo del "De Simone". Il Siracusa appare piuttosto confuso nella manovra e i cambi non sortiscono gli effetti sperati. Solo due le occasioni create dai ragazzi di mister Pagana: un tiro di Del Col fuori non di molto e un pericolosissimo cross di Rizzo, sul quale Catania, entrato all'intervallo, non arriva per questione di centimetri. Il Potenza si limita a difendere, forse in maniera un po' troppo scolastica, ma il vantaggio risicato basta. Settimo punto in tre gare per mister Raffaele e Potenza che sale a nove. Nel prossimo turno ancora Sicilia per i rossoblu,ospiti al Lentini dalla Sicula Leonzio.