La sfida tra i due leoni sinnici giocata al “Puppo” di Chiaromonte va ai padroni di casa con il più classico dei risultati, 2 a 0. Un derby sinnico di seconda categoria tra Chiaromonte e Agromonte giocato a ritmi non eccezionali, risolto dalla bravura degli attaccanti chiaromontesi nello sfruttare l'ingenuità difensiva ospite.

Andando alla cronaca, nei primi 20 minuti si vede ben poco, due azioni fermate dall'arbitro, la prima con Guarino che in uscita subisce fallo dall'attaccante ospite, la seconda al 14' Mangieri viene fermato per un fallo di mano in area, la palla è stata respinta sulla linea da un difensore. Tra i più vivaci, tra i padroni di casa, è proprio l'attaccante del Francavilla che al 17' chiama alla parata in uscita Gaudioso. Il portiere dell'agromonte però al 27 sempre in uscita si lascia sfuggire il pallone per un Mangieri che non si fa pregare a segnare il gol del vantaggio di casa. L'Agromonte prova a reagire ma lascia campo agli avversari che si rendono pericolosi ancora con Iannibelli al 36' ma il suo tiro viene parato. Al 42' Mangieri prova una rovesciata da fuori area che per poco non sorprende Gaudioso. Al 47' su punizione arriva il secondo tentativo a rete degli ospiti tramite una punizione di Gioia che va di poco a lato.

Nella ripresa la musica non cambia, i ritmi rallentano ancora di più, Stalfieri per i padroni di casa ci prova con un tiro debole su cui la deviazione di Gioia per poco non beffa Gaudioso. Al 12'st Salerno per l'Agromonte ci prova di testa spedendo alto sulla traversa. Al 19'st arriva il raddoppio di casa, sempre su una incertezza difensiva la palla arriva a Scalera F. che insacca per il 2 a 0. Mister Pozzovivo durante la partita ha dovuto far a meno di due infortunati, richiama anche Marziale per De Santo. Al 23' arriva l'occasionissima Agromonte per riaprire la partita. Su un doppio tentativo in area, a portiere battuto, Okomon si supera salvando la rete sulla linea di porta prima su Gioia e poi su Salerno. Valzer di sostituzioni e la partita si trascina senza altre emozioni da raccontare. Il Chiaromonte fa suo il derby sinnico e resta in testa alla classifica con 6 punti in 2 partite.



Franchino Antonio

Giuseppe Panaino