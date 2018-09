Il Potenza cerca i primi punti della stagione dopo il ko a Catanzaro, per il Monopoli trattasi dell'esordio stagionale. Per lĺoccasione Ragno si affida a Genchi e Fraša in attacco, Emerson a guidare la linea difensiva. Scienza risponde con il 3-5-2, con Mendicino che vince il ballottaggio con Berardi, in mezzo al campo cabina di regia a capitan Scoppa. Primo tempo abbastanza equilibrato, ma il Potenza con Genchi e Franša Ŕ andato pi¨ vicino a sbloccare la partita. Nel Monopoli tanta confusione in mezzo al campo e poca assistenza a De Angelis, con Mendicino che spesso Ŕ dovuto scendere a metÓ campo per prendersi il pallone. Padroni di casa pi¨ attivi nella prima frazione, Monopoli che - invece - ha giocato meglio nella ripresa.

Termina a reti bianche la sfida del "Viviani", con entrambe le squadre che giocano bene un tempo. Molto meglio il Potenza nella prima frazione di gara, con Genchi e Franša che vanno spesso vicini al gol, ma davanti trovano un eccellente Pissardo che chiude pi¨ volte la saracinesca; gara che nella parte centrale si incattivisce parecchio, costringendo l'arbitro Longo ad estrarre diversi cartelli gialli. .

Nella ripresa il Monopoli entra con un piglio diverso, ma produce davvero troppo poco sotto porta; Mendicino assente, ma nel vivo dell'azione e servito male dai compagni, volenteroso De Angelis che sino all'ultimo prova a far gol; i cambi di entrambi gli allenatori non portano a nulla, la partita non si sblocca e il triplice fischio sancisce l'assoluta paritÓ. Primo punto per Potenza, reduce da una sconfitta, e per il Monopoli all'esordio.



GIRONE C:



Rende-Catanzaro 1-0

Catania-Siracusa rinviata

Cavese-Virtus Francavilla 1-0

Reggina-Bisceglie 1-0

Sicula Leonzio-Matera 3-0

Vibonese-Trapani 0-2

Juve Stabia-Viterbese rinviata

Potenza-Monopoli 0-0

Rieti-Casertana 2-1

Riposa Paganese