NEWS BREVI

17/09/2018 - Piantagione di cannabis a Castelgrande Una piantagione di cannabis, in un'area di circa duemila metri quadrati, è stata scoperta a Castelgrande dai Carabinieri della Compagnia di Melfi che, con l'accusa di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 22enne di Muro Lucano. La piantagione era composta da circa 350 piante alte fino a due metri.Ansa 17/09/2018 - Brienza, aggredisce un vigile: arrestato Accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, un uomo di 44 anni di Potenza è stato arrestato dai Carabinieri per aver aggredito, con pugni al viso, il comandante della Polizia locale di Brienza, che è stato giudicato guaribile in cinque giorni. L'uomo ora si trova agli arresti domiciliari. L'aggressione è avvenuta ieri durante i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso.Ansa 16/09/2018 - Serie D-gir.H: risultati 1^ giornata Az.Picerno – Savoia 1908 2-0

Pomigliano – Cerignola 0-3

Ercolanese 1924 – Città di Fasano 0-2

Gravina – Sarnese 2-1

Francavilla – Nola 0-3

Gelbison – Fidelis Andria 2-0

Sorrento – Città di Gragnano 1-0

Nardò – Altamura 1-2

Taranto – Bitonto 1-1

EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua