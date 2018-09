NEWS BREVI

10/09/2018 - Ministero della salute segnala richiamo funghi porcini secchi speciali Baresa Il Ministero della salute, oggi ha pubblicato sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione "Avvisi di sicurezza", il richiamo dei funghi porcini secchi speciali “Baresa” per la presenza di Funghi di origine sconosciuta non dichiarati in etichetta, venduti dai supermercati Lidl Italia srl di Arcole (VR). Il provvedimento è stato disposto dall'azienda produttrice, Linea Azzurra s.r.l. con sede dello stabilimento a Verderio (LC) via Piave n° 85. Nello specifico si tratta dei funghi venduti nelle confezioni da 30 g e fanno parte del lotto avente scadenza minima 30/03/2019. Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato, che provvederà al rimborso. 10/09/2018 - Sospensione Erogazione Idrica Bella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 19:00 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina, salvo imprevisti.

9/09/2018 - Risultati Prima giornata Eccellenza Moliterno – Ripacandida 2-1

Murese – Real – Tolve 0-1

Avigliano – Policoro 1-3

Vultur – Real Senise 1-0

Latronico – Grumentum 0-2 VIDEO SINTESI

Lavello – Pomarico 2-0

Real metapontino – Melfi 2-3

Montescaglioso – Ferrandina 0-0 EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua