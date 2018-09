NEWS BREVI

5/09/2018 - Coppa Italia Serie C, Potenza-Bisceglie in diretta su Sportitalia La Lega Pro ha reso noto che la gara Potenza-Bisceglie, valida per la terza giornata del Girone L di Coppa Italia Serie C, in programma oggi, mercoledì 5 settembre alle ore 17, verrà trasmessa in diretta su Sportitalia. 4/09/2018 - Sospensione idrica in Basilicata -Chiaromonte: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica sarà sospesa, nell'intero abitato, dalle ore 14:00 di oggi fino al termine dei lavori.

-Francavilla in Sinni: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:00 di oggi fino al termine dei lavori, nelle contrade Catarozzo, S. Biase e Scaldaferri. Negli stessi orari potrebbero esserci dei cali di pressione nella zona alta dell'abitato.

-Montemilone, Genzano di Lucania, Banzi, Lavello, Palazzo San Gervasio, Venosa: a causa di un guasto improvviso l'erogazione resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. MONTEMILONE: contrada Macinale e contrade limitrofe. GENZANO DI LUCANIA: contrade Li Cugni e Cerreto. BANZI: contrade Parco Cassano e Carrera della Regina. LAVELLO: contrade Finocchiaro, Santa Lucia e contrade limitrofe. PALAZZO SAN GERVASIO: contrada Terzo di Capo e contrade limitrofe. VENOSA: contrade Inviso, Boreano Sant'Angelo, Rendina, Grotta Piana e contrade limitrofe. 3/09/2018 - Potenza,ritrovato uomo scomparso Un uomo di 74 anni che non aveva fatto rientro a casa, a Potenza, dopo essere uscito per una passeggiata, è stato trovato nei pressi del nuovo cimitero e trasferito in ospedale per essere curato.

La richiesta di aiuto alla Polizia è stata fatta in tarda mattinata con una telefonata al 113. L’uomo era uscito alcune ore prima per una passeggiata, senza però rientrare a casa.

Durante le ricerche, gli agenti hanno rintracciato l’auto dell’uomo, nei pressi del nuovo cimitero e hanno concentrato i controlli nella zona. Intorno alle ore 16.00, l’uomo è stato trovato in una buca nella boscaglia.



EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua