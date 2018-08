NEWS BREVI

24/08/2018 - Sospensione idrica oggi in Basilicata 24-08-2018 Scanzano Jonico: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:30 alle ore 17:00 di oggi salvo imprevisti, nelle seguenti zone: Parisi, via Tagliamento,via Provinciale.

Cersosimo: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica resterà sospesa fino alle ore 14,00, salvo imprevisti.

Bella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, a partire da oggi e fino a nuova comunicazione, l'erogazione idrica nelle zone rurali avverrà nelle seguenti modalità: contrada Terre Nuove e Martiniglio: a giorni alterni dalle ore 7.30 alle ore 10.30; contrada Poggiolungo: a giorni alterni dalle ore 7.30 alle ore 10.30; contrada Sant'Antonio Casalini Nuovo: tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 10.00; contrada San Antonio Casalini Vecchio e Fontana Melaggine: a giorni alterni con orario dalle ore 7.00 alle ore 10.00. Nelle contrade Valle dell’Oro e Frassinelle, da partire da domani e fino a nuova comunicazione, a giorni alterni dalle ore 7.00 alle ore 10.00. 23/08/2018 - Sospensione idrica a Senise Senise: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Madonna di Viggiano dal n. civico 152 al n. 196 sarà sospesa dalle ore 12:00 alle ore 14:00 di oggi, salvo imprevisti. 22/08/2018 - Incendi dolosi nel Pollino, denunciato Un uomo di 50 anni è stato denunciato dai Carabinieri al termine di indagini su undici incendi dolosi avvenuti nei mesi di luglio e agosto del 2017 nel territorio del Parco del Pollino, nella zona fra Rotonda e Castelluccio Inferiore, in provincia di Potenza. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua