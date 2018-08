NEWS BREVI

23/08/2018 - Sospensione idrica a Senise Senise: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Madonna di Viggiano dal n. civico 152 al n. 196 sarà sospesa dalle ore 12:00 alle ore 14:00 di oggi, salvo imprevisti. 22/08/2018 - Incendi dolosi nel Pollino, denunciato Un uomo di 50 anni è stato denunciato dai Carabinieri al termine di indagini su undici incendi dolosi avvenuti nei mesi di luglio e agosto del 2017 nel territorio del Parco del Pollino, nella zona fra Rotonda e Castelluccio Inferiore, in provincia di Potenza. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. 21/08/2018 - A Matera la 69/a "Settimana Liturgica" Oltre 400 persone, fra le quali 13 vescovi e 130 sacerdoti, provenienti da diverse realtà ecclesiali, parteciperanno a Matera, dal 27 al 30 agosto, alla 69/a Settimana liturgica nazionale incentrata sul tema "La Liturgia risorsa di umanità. Per noi uomini e per la nostra salvezza". Lo hanno reso noto stamani, nel corso di una conferenza stampa, il presidente del Centro di azione liturgica e vescovo di Castellaneta (Taranto), monsignor Claudio Maniago, monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina, don Giovanni Di Napoli, segretario del Cal, e don Vincenzo Di Lecce, direttore dell'Ufficio liturgico diocesano.Ansa EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua