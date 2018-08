Sono RISO Manuel, 17 anni, dell’ASD Bee Volley Tramutola e BOVE Giovanni, 15 anni, della SSD Don Michele Botta di Villa d’Agri. Si sono imposti nelle tre tappe del Campionato Regionale Maschile di Beach Volley U18. Dapprima a Matera, il 7 agosto, presso il Centro Sportivo Scirea, poi a Marina di Pisticci l’11/8 e per finire, oggi (18/08/2018 ndr), a Policoro.

Un percorso netto, frutto di sei vittorie in altrettante gare e tutte senza lasciare un set agli avversari. “Sudati, stanchi, ma felici per la vittoria” sono le prime parole dei giovani valdagrini che rappresenteranno la Basilicata al Trofeo delle Regioni di Beach Volley in programma a Porto San Giorgio (FM) dal 26 al 29 agosto 2018.

E’ la prima volta che la nostra regione viene rappresentata da atleti della Val d’Agri in questa competizione ma i due pallavolisti non sono nuovi a simili esperienze in quanto hanno già preso parte in questi ultimi anni alle spedizioni dell’U16 a vari Trofei delle Regioni e dei tre Mari.

Segno questo di un movimento in continua crescita, grazie all’impegno serio delle società sportive e dei tanti appassionati che si stanno avvicinando a tale disciplina, agli investitori che credono in questo sport ed agli amministratori che permettono di utilizzare strutture sportive “ad hoc”. Ciò favorisce il voler lavorare per obiettivi importanti respingendo, per ora, l’assalto di società più blasonate ai “gioiellini” che questo territorio sta sfornando.

L’unione fa la forza. Questo motto dovrebbe accomunare tutte le società di volley della valle affinché si possa programmare unitariamente un futuro roseo per i ragazzi e non guardare egoisticamente al proprio “campanile”.

Con la speranza che ciò avvenga in tempi brevi, è doveroso formulare a Manuel e Giovanni l’augurio di portare in alto il nome della Val d’Agri e della Basilicata al prossimo Trofeo delle Regioni. Forza Ragazzi.